Sremska Mitrovica- Biblioteka “Gligorije Vozarević” organizuje i ove godine letnje druženje sa decom kroz kreativne radionice koje će se održati od 17. jula do 17. avgusta. Radionice počinju u 10 sati, održaće se ponedeljkom i utorkom za decu 5 do 9 godina, a sredom i četvrtkom za decu od 10 do 14 godina.Organizatori obećavaju zanimljiv program.