Kukuruz od 16,70 do 17,35 din/kg bez PDV-a

Novi Sad – Nedeljni izveštaj o prometu roba na Produktnoj berzi za period od 17. do 21. jula 2017. godine

Najvažnije iz protekle nedelje:

- rast cene soje

- dešavanja na svetskim berzama

U protekloj nedelji soja je zabeležila svoj novi ovosezonski maksimum, dok je cena kukuruza imala negativan trend. Suša i negativni efekti koje će ona doneti su presudan faktor na rast cena i suzdržanost učesnika na strani ponude. Količinski obim prometa je obuhvatao 2.740 tona robe, što je više od 3,5 puta veća količina od upoređujućeg podatka iz prethodne nedelje, dok je finansijski obim prometa iznosio 47.204.250,00 dinara ili za 122,05% više nego prošle nedelje.

Najveći udeo u ovonedeljnom trgovanju na Produktnoj berzi je imao kukuruz. Ukupno je prometovano 1.875 tona ove žitarica, čija se cena kretala od 16,70 do 17,35 din/kg bez PDV-a. Iako je tokom cele nedelje beležen negativan cenovni trend, ponderisana cena na nedeljnom nivou je za 1,84% viša u odnosu na prethodnu nedelju i iznosio je 17,01 din/kg bez PDV-a (18,71 din/kg sa PDV-om).

Pšenica i dalje beleži pozitivan cenovni trend. Njom se trgovalo u cenovnom opsegu od 17,50 do 18,00 din bez PDV-a, a sve u zavisnosti od kvaliteta i pariteta. Ponderisana cena iznosi 17,85 din/kg bez PDV-a (19,63 din/kg sa PDV-om), što predstavlja rast od 1,98%.

Cena soje je na novom ovosezonskom maksimumu. Prosečna nedeljna cena ove uljarice iznosi 54,50 din/kg bez PDV-a (59,95 din/kg sa PDV-om), što je rast od 1,24%.

Stočni ječam takođe beleži rast cene. Ječam je prometovan po ceni od 16,50 din/kg bez PDV-a (18,15 din/kg sa PDV-om), što je za 2,36% viša cena.

Pored gore navedenih roba, preko berze je prometovana i raž, gde su svi ugovori realizovani po jedinstvenoj ceni od 17,00 din/kg bez PDV-a (18,70 din/kg sa PDV-om).

direktor

Miloš Janjić

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

ROBA PONUĐENA KOLIČINA (t) CENA PONUDE DIN/KG SAPDV-OM ZAKLJUČENA KOLIČINA (t) ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM PROMENA U ODNOSU NA PRETHODNU NEDELJU Kukuruz veštački sušen, rod 2016. 695 18,37-18,81 625 18,37-18,81 - Kukuruz veštački sušen, rod 2016. isporuka 1.-10.8. 1000 18,70 1000 18,70 - Kukuruz veštački sušen, rod 2016. odloženo plaćanje 2 radna dana 50 18,70 50 18,70 - Kukuruz prirodno suv, rod 2016. 200 18,48-19,09 200 18,48-19,09 - Pšenica, rod 2017. 1400 19,25-22,55 650 19,25-19,80 +1,98% Soja, rod 2016. 25 59,95 25 59,95 +1,24% Soja, rod 2016. fco-kupac 50 59,84 50 59,84 - Stočni ječam, rod 2017. 75 18,15 50 18,15 +2,36% Suncokretova sačma 33% 500 21,24 - - - Raž, rod 2017. 100 18,70 90 18,70 - Stočni grašak, rod 2017. 230 31,35 - - -

PRODEX

PRODEX je na dan 20.07.2017. bio na nivou od 211,00 poena, što je rast od 0,82 indeksna poena u odnosu na sledeću nedelju.

Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:

PREGLED DNEVNIH PROMENA CENA NA CME GROUP, SEPTEMBARSKI FJUČERS 2017. ponedeljak utorak sreda četvrtak petak Pšenica 187,62 $/t 185,93 $/t 185,05 $/t 184,82 $/t 185,78 $/t Kukuruz 148,10 $/t 147,63 $/t 148,42 $/t 150,55 $/t 153,93 $/t

U Čikagu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je pojeftinila 1,17%, a kukuruz je poskupeo 5,79%.

Suvo i toplo vreme bez padavina u nekim delovima SAD dovodi do strahovanja od posledica za prolećne useve i to je dovelo do rasta cena kukuruza i soje.

PREGLED DNEVNIH PROMENA CENA NA CME GROUP ponedeljak utorak sreda četvrtak petak Soja, zrno, avg 17. 363,40 $/t 361,93 $/t 363,55 $/t 367,30 $/t 372,29 $/t Sojina sačma, avg 17. 323,70 $/t 321,80 $/t 323,50 $/t 326,60 $/t 330,50 $/t

U Čikagu u odnosu na prethodnu nedelju, soja je poskupela 3,87%, a sojina sačma je poskupela 3,96%.

PŠENICA KUKURUZ BUDIMPEŠTA - 145,65 €/t (fjučers sep 17) EURONEXT PARIZ 170,25 €/t (fjučers sep 17) 166,00 €/t (fjučers avg 17)

U Budimpešti u odnosu na prethodnu nedelju kukuruz je poskupeo 0,43%.

U Parizu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je pojeftinila 2,85%, a kukuruz je pojeftinio 2,21%.