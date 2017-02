Zanimljivosti

m.balabanovic Pre: 34 minuta Nema komentara

Klikeri-najstarija igra na svetu

Iako niko ne zna kada je nastala igra klikerima, pre nešto manje od jednog veka utvrđeno da su se ljudi igrali njima još 2600. godine pre nove ere na području današnjeg Pakistana. Deca su se igrala klikera i kod Kaldejaca u Mesopotamiji, i u antičkom Egiptu. U Evropi su prvi put industrijski počeli da ih proizvode duvači stakla u Nemačkoj u 19. veku, da bi se iznova nastalo oduševljenje igrom odatle proširilo prvo na ostatak Evrope i skoro istovremeno u SAD s migracijama Evropljana u Severnu Ameriku. Masovna proizvodnja keramičkih klikera postala je moguća 1884. godine kada je fabrika izvesnog Sema Dajka iz Akrona u Ohaju smislila drvene blokove sa po šest kalupa. Skoro pa preko noći fabrika je počela da proizvoditi milione keramičkih klikera dnevno. Masovna proizvodnja staklenih klikera razvila se 1903, opet u Akronu, ovaj put u fabrici Frederika Kristensena, pa je tako Akron postao svetsko središte proizvodnje klikera.Što se tiče načina igranja, postoji mnoštvo više ili manje različitih igara širom sveta na različitim kontinentima u različitim zemljama, od Afrike do Evrope i od Azije do obe Amerika i Australije. U međuvremenu se izrada klikera razvila u pravu umetnost. Danas postoje keramički klikeri, nekoliko vrsta staklenih, drveni, metalni. Njihove dimenzije iznose od jednog do osam centimetara u prečniku vezano za one koji se koriste za igru, dok prečnik umetničkih iznosi do 30 centimetara.