Zanimljivosti

Ko je bio Sveti Trifun?

Sveti Trifun je živeo u trećem veku posle Hrista, a rođen je u selu Kampsadi u Frigiji, današnjoj Turskoj. Roditelji su mu bili veoma siromašni, pa je još kao mali morao da doprinosi i radi tako što je čuvao guske bogatih žitelja sela. Kako navode pojedine stare legende, od malih nogu je imao isceliteljske moći, što je i koristio kako bi pomagao ljudima i životinjama. Veruje se da je mogao i da iz kuće rastera sve zle duhove. Za njega se pročulo kada je uspeo da izleči ćerku rimskog imperatora Gordijana. Naime, devojka Gordijana, koja je ponela ime po ocu, bila je duševno poremećena i njen otac nije više znao na koji način bi mogao da joj pomogne. Tada je u Rim doveo Trifuna koji je uspeo da izleči devojku, a car ga je za to bogato nagradio. Trifun je, dok se vraćao kući, sve dragocenosti koje je dobio razdelio siromašnima. Kada se vratio u selo nastavio je da čuva guske i da živi povučenim životom. Naredni rimski car Dakije bio je veliki protivnik hrišćanstva. Naredio je da Trifuna bace u tamnicu gde su ga čuvari mučili, a naposletku i ubili odrubivši mu glavu. Veruje se da Sv. Trifun štiti sela i naselja od grada i poplava, odnosno da je čuvar vinograda i drugih useva od raznih štetočina. Posebno u vinogradarskim krajevima Vojvodine, Šumadije i Pomoravlja to je najveći vinarsko-vinogradarski praznik, jer je Sveti Trifun zaštitinik i slava vinogradara i gostioničara. Prema verovanju, „valja se” da se na ovaj dan poveže barem jedan čokot vinove loze i zalije venom… Da godina bude rodna, a od jeseni vino slatko. Zbog toga u mnogim vinogradarskim krajevima ljudi slave Svetog Trifuna, ponegde i zajedno, pa se na gradski ili seoski trg donosi loza koja se zaliva vinom i priređuje se zajednička gozba. Domaćin ili podrumar se svake godine menja, a trpeza bi trebalo da bude što mrsnija i što raznovrsnija. Zbog toga ne čudi što je Sveti Trifun među našim starima bio veoma omiljen. Najpoznatija proslava Svetog Trifuna je svakako u Kotoru čiji je on i zaštitnik. Veruje se da se njegove mošti u kotorskoj crkvi čuvaju na tom mestu još od 809. godine. Istog dana, kao tekovina zapadne kulture, širom sveta se obeležava i Dan zaljubljenih, odnosno Dan Svetog Valentina.