Zanimljivosti

m.balabanovic Pre: 4 sata Nema komentara

Meso iz laboratorije

Naučno-tehnološki progres je doneo mnoga poboljšanja u načinu života ljudi. Jedno od otkrića koje mnogi željno očekuju je i meso iz laboratorije. Meso proizvedeno u laboratoriji ima nekoliko naziva, invitro meso, veštačko meso ili meso iz epruvete.

To je meso koje je veštački uzgojeno u laboratoriji, nije nikada bilo deo životinje i nema nervne završetke, tako da ne može da oseća bol. Nekoliko renomiranih laboratorija radi na uzgajanju ovakve vrste mesa. Smatra se da bi ovakvo meso imalo nekoliko prednosti. Pre svega, ukinulo bi se zlostavljanje i ubijanje životinja zarad ljudske ishrane. Potom, i vegetarijanci bi mogli da jedu meso. Treća prednost je očuvanje okoline, jer ne bi se zagađivala okolina tokom proizvodnje hrane. Naučnici su već sada uspeli da nekoliko puta naprave veštačko tkivo mišića koje se samo razmnožavalo, ali još nisu uspeli da zaista naprave pravo meso za komercijalnu upotrebu. Najbliži su tome bili naučnici iz Holadnije koji su uspeli da u laboratoriji uzgoje meso svinje 2009. godine. Na TED konferenciji 2011. američki naučnik je čak i doneo uzroke ovakvog mesa i javno ga pojeo. Pošto ovakve vrste istraživanja imaju veliki broj sponzora, sigurno je da će za koju godinu, meso iz laboratorije biti proizvedeno. Pretpostavlja se da će proces proizvodnje biti sličan proizvodnji jogurta, gde se će se ćelije same razmnožavati. Za to će biti potrebno uzeti samo nekoliko ćelija od jedne životinje, od kojih će moći da se naprave stotine kilograma mesa. Naravno, postavlja se pitanje kako će potrošači reagovati na ovakvo meso. Tu je i pitanje efekata na zdravlje. Moguće je i da ga u početku neće prihvatiti veliki broj ljudi. U svakom slučaju, meso iz laboratorije više nije stvar naučne fantastike. Samo je pitanje vremena kada će doći na naše trpeze.