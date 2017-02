RASPISAN KONKURS ZA 4. MEĐUNARODNI FESTIVAL JEDNOMINUTNOG FILMA

Sremske Novine Pre: 6 sati Nema komentara

Ruma – Nezavisni filmski centar „Vorki tim“, raspisao je kokurs za prijem filmova na 4. Međunarodni festival jednominutnog filma, koji će se održati od 2. do 4. jun 2017. godine u Rumi. Ovaj Međunarodni festival promoviše najbolje jednominutne filmove sa svih svetskih kontinenata, i njime se odaje svojevrsna počast velikom srpsko-američkom filmskom umetniku Slavku Vorkapiću. Cilj Festivala je prikazivanje autorskih filmova najkraće forme i svih žanrova, rodova sedme umetnosti, kao što su igrani, animirani, dokumentarni i drugi. Pravo učešća na festivalu imaju filmovi proizvedeni u periodu od 2015. do 2017. godine, trajanja do 60 sekundi zajedno sa najavnom i odjavnom špicom. Za prijavljivanje i prikazivanje filmova ne plaća se kotizacija, odnosno nadoknada, a krajnji rok za prijavu filmova je 7. maj 2017 godine. Propozicije i prijava na festival se mogu preuzeti sa sajta rumskog Nezavisnog filmskog centra „Vorki tim“.