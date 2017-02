Modni saveti

m.balabanovic Pre: 12 sati Nema komentara

Određenim odevnim komadima ne treba često da se peru, jer se zbog toga brzo istroše i raspadnu. Proverite koju garderobu je dovoljno prati samo jednom u godinu dana.

Vuneni kaputi i jakne

Na kraju zimske sezone odnesite ga na hemijsko čišćenje i zatim sklonite u ormar. Jedno pranje godišnje sasvim je dovoljno za vuneni kaput i ako to činite češće pre će se istrošiti. Eventualne male fleke tretirajte sredstvima za uklanjanje jer se zbog njih ne isplati čistiti ceo kaput.

Kožna jakna

Baš kao i zimske vunene kapute, kožne jakne treba da odnesete na hemijsko čišćenje maksimalno jednom godišnje. Ako nešto prolijete po njoj ili zakačite malo masnoće, to mesto lagano prebrišite dobro oceđenom vlažnom krpicom. Kožna jakna jedan je od odevnih komada koje bi trebalo da ima svaka žena, a obavezno je čuvajte u provetrenom ormaru, da se koža ne bi osušila.

Farmerke

Izvršni direktor najpoznatijeg proizvođača farmerki na svetu, prošle godine iznenadio je sve kada je priznao da svoje farmerke ne pere nego ih jednom mesečno stavlja u zamrzivač na 24 sata. Tako čuva okolinu, a farmerke duže traju ako nisu u kontaktu s vodom. Naravno, jednogodišnje pranje dolazi u obzir samo ako vaše farmerke nisu jako zaprljane. Stručnjaci kažu da će stajanje u frižideru ukloniti bakterije i mirise u farmerkama.

Patike

Naravno, to se ne odnosi na one u kojima vežbate ili trčite jer te patike apsorbuju veliku količinu znoja i treba ih češće prati. Međutim, one koje nosite kada idete na kafu s prijateljicama ili sličnim situacijama kada su patike samo modni dodatak, treba da ih čistite jednom godišnje. Stručnjaci savetuju da ih ne perete u veš mašini već ih sat vremena držite u vodi s malo deterdženta, zatim četkicom za zube izribajte unutrašnjost i stavite na sušenje.