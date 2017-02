CENA GASA TOKOM GREJNE SEZONE OSTAJE NEPROMENJENA

Sremske Novine Pre: 11 sati Nema komentara

Ruma – Iz Javnog preduzeća „Gas Ruma“ poručuju da se tokom trajanja grejne sezone, cena prirodnog gasa u Opštini Ruma neće povećavati i da će do njenog kraja ona iznositi 37,63 dinara sa PDV-om. Tokom dosadašnjeg grejnog perioda nije bilo nikakvih problema u isporuci ovog energenta. Zbog izuzetno niskih temperatura i ledenih dana u januaru, potrošnja gasa je bila rekordna, pa je domaćinstvima i privredi, isporučeno preko 3.200.000 kubnih metara gasa. Mnogo veća potrošnja uticala je na to da su i računi koji su ispostavljeni građanima povećani. Iz JP „Gas Ruma“, navode da Odluka o odloženom plaćanju računa za isporučeni prirodni gas ostaje na snazi, ali apeluju na potrošače da onaj deo računa koji se odnosi na 70 odsto mesečnog duga, koji dospeva do 15-og u tekućem mesecu za prethodni mesec, plaćaju na vreme.