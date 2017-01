Sremske Novine Pre: 2 sata Nema komentara

Beograd – Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na veoma niske temperature.

– Od petka (06.01.) do utorka (10.01.) veoma hladno (ledeni dani), jutarnja temperatura od -16 do -9, lokalno i do -18 u planinskim predelima oko -22, najviša od -10 do -5 stepena.

Na području Beograda veoma hladno (ledeni dani), jutarnja temperatura od -12 do -9, najviša od -10 do -5 stepeni, kaže se u upozorenju koje je objavljeno na sajtu RHMZ,