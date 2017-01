Počinje otkup zemlje za Fruškogorski koridor

Sremske Novine Pre: 19 sati Nema komentara

Novi Sad — Vlada Srbije počeće od januara otkup zemlje i rešavanje imovinskih problema na trasi Fruškogorskog koridora, rekao je predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović za novosadski “Dnevnik”.

Fruškogroski koridor je uvršten u prioritetne saobraćajnice Pokrajinske vlade zbog svoje važnosti, a procenjena investiciona vrednost je oko 400 miliona evra.

Prostiraće se od Kaćke petlje na putu Novi Sad – Zrenjanin, s auto-putem E- 75 se ukršta kod benzinske pumpe „Minut”. Koridor sa novom saobraćajnicom dalje vodi prema Dunavu, zatim preko Fruške gore do auto-puta Beograd–Zagreb. Na Sremsku stranu će preći preko novog mosta koji treba da bude izgrađen i od Crkve Marije snežne u Petrovaradinu (Tekije) dalje će voditi prema Bukovcu ispod Fruške gore kroz tunel dug 3.470 metara.

Tunel ide prema petlji za Vrdnik, potom se nastavlja ka Rumi, gde se radi obilaznica. Deonica je duga 37 kilometara i ne spada u kategoriju auto-puteva, iako će imati dva puta po dve kolovozne trake široke po 3,5 metra, što ga može svrstati u kategoriju auto-puteva, ali nema zaustavne trake i zbog toga koridor spada u brze saobraćajnice.

Predsednik Pokrajinske vlade navodi da kritičari koji u ovom poslu ne vide ekonomsku opravdanost nisu dobro računali i da je to isplativ posao, pa su to računice koje potencijalni investitori za izgradnju ovog puta imaju u vidu u smislu vraćanja uloženog novca.

„Posao je isplativ jer se naplatom na ulazu u tunel s jedne i druge strane, uz očekujuću novi saobraćaj jer će to biti najsavremenija saobraćajnica sa najdužim tunelom u Srbiji, može za nekih 25 do 30 godina vratiti sve što je uloženo. Jer jednostavnim pregledom sajta „Puteva Srbije“ vidite da na toj trasi imamo između 11 i 12 hiljada vozila dnevno, od čega 700 teretnih vozila“, kaže on.

Kako navodi, u odnosu na neke prosečne cene u regionu za prolazak kroz tunele te veličine, lako se može izračunati da je to isplativ posao.