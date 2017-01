Nedimović: Izbeći zamke u koje je upala Hrvatska

Sremske Novine Pre: 6 sati Nema komentara

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Branislav Nedimović izjavio je za novogodišnji dvobroj „Sremskih novina“ da se država u poljoprivredi neće baviti socijalnom demagogijom i da se mora razdvojiti socijalnu funkcija od proizvođačke. Pored toga, Nedimović je naglasio da Srbija u procesu pristupanja EU mora izbeći zamke u koje je upala Hrvatska koja je u predpristupnom periodu imala je visok nivo davanja subvencija po hektaru i po grlu, a kada su ušli u EU, kada je tržište otvoreno, apsolutno su postali nekonkurentni i skoro im je uništena kompletna poljoprivredna proizvodnja.

Na pitanje da li je lično zadovoljan onim što je kao ministar uradio do sada, Branislav Nedimović je odgovrio da je ministarska funkcija najveći izazov u životu, posebno uzimajući u obzir da se od 2000. godine promenilo 13 ministara i da praktično nije bilo kontinuiteta u sprovođenju agrarne politike.

– Što se tiče prvih 100 i nešto dana, mogu reći da sam, uslovno rečeno, zadovoljan s obzirom na vremenski okvir koji je bio na raspolaganju. Zadovoljan sam, pre svega, jer smo prekinuli niz godina u kojima su smanjivani budžeti za poljoprivredu. Prvi put sad imamo veći budžet i to skoro za 30 miliona evra. S druge strane, imamo četiri puta više novca nego u prethodnim godinama za investicije u opremu i objekte, za sve ono što čini srpski agrar konkurentnim.

Zadovoljan sam i naprektom u pogledu IPARD-a. To je bilo zablokirano i tavorilo godinama. Od četiri ključna blokirajuća faktora, tri smo već otklonili, a sada radimo četvrti koji se tiče IT-a i bezbednosnog sektora vezano za čuvanje informacija o poljoprivrednicima. Očekujem da ćemo to završiti do aprila i pozvati Evropsku komisiju da se izjasni i da prvi IPARD konkurs imamo u trećem kvartalu sledeće godine. Sve u svemu, zadovoljan sam, ali ima mnogo posla i sve je daleko od sjajnog.

Nisam zadovoljan što nismo uspeli da rešimo problem Nacionalne referentne laboratorije za kontrolu kvaliteta mleka. To je ostao naš izazov i tu ima još dosta posla iako su mnogi poslednjih godina pričali da je to sve lako i prosto – rekao je Nedimović.

Intervju sa ministrom Branislavom Nedimovićem objavljen je u novogodišnjem dvobroju „Sremskih novina“