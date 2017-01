Miroslav Štatkić: Reafirmacija srpskog kulturnog bića Vojvodine

Sremske Novine Pre: 5 sati Nema komentara

Pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, profesor Miroslav Štatkić izjavio za „Sremske novine“ da će ovaj sekretarijat proizvodnju medijskih sadržaja od javnog interesa u 2017. godini podržati sredstvima koja su višestruko veća od onih koja je prethodna administracija opredelila za 2016. godinu. Pored toga, on je ocenio da reafirmacija srpskog kulturnog bića Vojvodine ne znači da Sekretarijat neće maksimalno podsticati negovanje i razvoj drugih identiteta. To jedno drugo ne isključuje, poručio je Štatkić.

On je za „Sremske novine“ ocenio da se mnogo toga promenilo u radu Sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama na čijem je čelu.

– Mnogo toga. Mislim da smo kulturnu politiku pokrajine počeli da menjamo sa jasnom podrškom u tri bazična umetnička, a time i kulturna segmenta – književnom, likovnom i muzičkom. Sva tri su u vremenu koje je na sreću za nama, bila gotovo zanemarena.

Promene, možda još važnije, jesu i u izdizanju umetničkih kriterijuma na nivo mnogo viši od dosadašnjeg. Ne može više svaki, nadam se da neće zazvučati pregrubo, egizibicionista svoja „sočinenija“ da proglasi za umetnost ili kulturu i za to uzima enormne honorare iz budžeta koji pune svi građani. To je došao kraj!

Najzad ili možda pre svega drugog, evidentne promene su i u svojevrsnoj reafirmaciji srpskog kulturnog identiteta u Vojvodini. Vojvodina je deo našeg korpusa koji je, posebno u 19. veku, ali i kasnije, bio temelj gotovo celokupnog srpskog kulturnog, pa i nacionalnog identiteta. A decenijama je u njoj najviše zanemarivan upravo kulturni identitet većinskog, srpskog naroda!? Reafirmacija srpskog kulturnog bića Vojvodine ne znači, naravno, da nećemo maksimalno da podstičemo negovanje i razvoj drugih identiteta, naprotiv. To jedno drugo ne isključuje, kako netačno tvrde oni čije glave su još uvek u vremenu odavno mrtvog proleterskog internacionalizma – rekao je Štatkić.

Govoreći o aktuelnoj medijskoj slici Vojvodine, Štatkić je rekao da je ona, vrlo heterogena i nije baš previše vesela.

– Na jednoj strani je, naime, RTV kao javni medijski servis koji i posle 17 godina jalovih priča i političke zloupotrebe od strane prethodne pokrajinske vlasti, i dalje radi u iznajmljenoj zgradi! Na sreću, na inicijativu predsednika Pokrajinske vlade Igora Mirovića ušlo se u izgradanju novog doma RTV i za to su Republika i Pokrajina u budžetima za 2017. izdvojili gotovo milijardu dinara. To ćemo završiti u naredne dve godine.

Kada je o „Dnevniku“ kao drugom stubu informativnog sistema pokrajine reč, jedini dnevni list na srpskom jeziku je 2003. u jednom katastrofalnom, pre svega političkom aranžmanu, prodat nemačkom koncernu VAC, da bi 2012, takođe u političkom aranžmanu, bio preprodat ne zna pouzdano ni kome. Posledice toga već godinama plaćaju ljudi koji su u njemu zaposleni, a prespektive su prilično neizvesne. To je stvarnost i to nema veze sa beogradskim listovima koje pominjete, to ima veze sa kratkovidošću i neodgovornošću onih koji su „Dnevnik“ pre 13 godina gurnuli u suludu avanturu čijij ishod je neizvestan. A koji se, gle paradoksa, i dalje kunu u Vojvodinu, njene interese, njene simbole i institucije! U okviru svojih mogućnosti, mi ćemo učiniti sve da pomognemo da „Dnevnik“ stane na noge i bude ono što je nekada bio. Vojvodini i njenim građanima je to potrebno i veoma važno.

Najzad, tu je još oko 230 štampanih, elektronskih i internet medija u Pokrajini koji funkcionišu u prilično teškim, pre svega materijalno teškim uslovima. U okvirima zakonskih mogućnosti gledaćemo da i njima maksimalno pomognemo, poručio je Štatkić.

Intervju sa Miroslavom Štatkićem objavljen je u novogodišnjem dvobroju „Sremskih novina“