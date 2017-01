Bez motornih vozila preko Bogaza

Sremske Novine Pre: 1 sat Nema komentara

Najpre su sa obe strane mosta postavljene betonske žardinjere, ali to nije bilo dovoljno da zaustavi saobraćaj preko mosta, tako da je u Mesnoj zajednici odlučeno da zavare prepreke na samom mostu – Do oštećenja ne bi došlo da se most koristio samo za težinu za koju je predviđen

Piše: D. Tufegdžić („Sremske novine“, dodatak „Mačva“)

Most u Mačvanskoj Mitrovici preko kanala Bogaz koji spaja naselje „Lopatovac″ i ostatak mesta zbog izuzetno lošeg stanja u kojem se nalazi stavljen je van funkcije za saobraćaj, preko njega mogu da prelaze samo pešaci. Most je napravljen davne 1974/1975. godine od dela tadašnjeg pontonskog mosta kao privremeno rešenje dok se ne izgradi pravi most. To se, na žalost, nikada nije desilo i postojeći most kao takav koristio se sve do nedavno. Ovog leta došlo je do njegovog velikog oštećenja, tako da je zbog bezbednosti zatvoren za saobraćaj motornih vozila.

- U letnjem periodu kada su se vršile pripreme za čišćenje kanala Bogaz radnici iz Specijalnog rezervata prirode Zasavica su zatvorili sam kanal kako voda ne bi oticala i na taj način bio smanjen nivo vode u rezervatu. Taj njihov potez je na nesreću doveo do naglog urušavanja mosta. Naime šta se tu tačno desilo: nedaleko od mosta su postavljeni džakovi sa peskom kako bi se zaustavilo oticanje vode, ali voda kao voda uvek nađe svoj put što je bio i sada slučaj i ona je, da kažem, odsekla u potpunosti jedan potporni stub mosta – objašnjava Miloš Kovač predsednik Mesne zajednice Mačvanska Mitrovica.

Taj stub je, dalje objašnjava Kovač, potonuo za nekih pola metra u zemlju. Hitnom intervencijom VP “Sava” je zaustavljeno dalje urušavanje mosta tako što je nasuto kamenjem i šljunkom mesto gde je bio stub.

– Za sada konstrukcija mosta se i dalje drži, međutim pokazalo se vremenom da se most prilikom prolaska vozila takoreći klacka. Usled toga isti je zatvoren za saobraćaj – priča Kovač.

Najpre su sa obe strane mosta postavljene betonske žardinjere, ali to nije bilo dovoljno da zaustavi saobraćaj preko mosta, ljudi su ih preko noći pomerali u stranu, tako da je u Mesnoj zajednici odlučeno da, kako ne bi rizikovali da se dogodi neka nesreća i neko nastrada, budu zavarene prepreke na samom mostu i ostavljena mogućnost da se on pređe jedino peške.

Kovač napominje da možda ne bi ni došlo do tolikog urušavanja i oštećenja mosta da se on koristio samo za težinu za koju je predviđeno, a to je do 3,5 tona. Nezvanično, to ograničenje mnogi nisu poštovali, pa se preko njega prelazilo i traktorima i kamionima.

Za građane koji žive iza mosta u naselju Lopatovac kao jedino rešenje da im se omogući prilaz motornim vozilima do svojih kuća pristupilo se šljunčenju jednog atarskog puta u dužini od oko 800 metara. Taj posao je obavljen zahvaljujući donaciji šljunka od strane kompanije “Metalfer”, a uz pomoć sremskomitrovačkog “Hidrograđevinara” koji je svojom mehanizacijom taj šljunak posuo po putu. Taj put je sada u upotrebi i potpuno funkcionalan.

Što se tiče mosta, Kovač dodaje da nije u planu da se radi njegova sanacija, nego se naginje ka ideji da se izgradi kompletno novi most, ali ne može da precizira kada će to biti, jer sve zavisi od novčanih sredstava koja su potrebna da se on izgradi, a koje samostalno Mesna zajednica Mačvanska Mitrovica nema.

U prethodnom period pored atarskog puta koji spaja naselje Lopatovac i ostatak Mačvanske Mitrovice MZ Mačvanska Mitrovica pošljunčila je i put ka naselju Staro selo koje pripada Salašu Noćajskom. Ukupna dužina puta koji je pošljunčen iznosi oko 1,2km.

– Kada smo šljunčili taj jedan atarski put iskoristili smo priliku da izađemo u susret Mesnoj zajednici Salaš Noćajski koja nije imala sredstava da pošljunči put ka naselju Staro selo koje joj pripada. Dugi niz godina meštani Salaša koji žive u tom naselju, njih oko 50, imali su velikih problema da dođu do svojih domova, pogotovo kada pada kiša ili se otopi sneg pa bude dosta blata i velikih rupa, s obzirom da se njime kreću i traktori – priča Kovač i kratko dodaje da je ekspresno i bez većih problema i taj posao završen na obostrano zadovoljstvo, i mesnih zajednica i meštana iz tog dela Salaša.