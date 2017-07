SREMSKA MITROVICA: UZ NAGOVEŠTAJ UKIDANjA PUTNIH TROŠKOVA PROSVETNIM RADNICIMA

S.Lapcevic Pre: 8 meseci 1 komentar

Kakvo će biti „srednje rešenje“?

Ako je verovati izjavi koju su nakon sastanka sa mitrovačkim gradonačelnikom Vladimirom Sanaderom i načelnicom Uprave za obrazovanje Mirjanom Pjevac potpisali predstavnici sva tri mitrovačka prosvetna sindikata, od mogućeg ukidanja putnih troškova zaposlenima u obrazovanju nema ništa. Barem do daljnjeg, kada će, kako napominju sindikalci, zbog specifičnosti posla kojim se prosvetni radnici bave – lokalna samouprava doneti konačnu odluku u skladu sa kojom će i sindikati organizovati svoje dalje aktivnosti.

Zaposleni u javnim preduzećima, ustanovma kulture, gradskoj upravi – jednom rečju u ustanovama naslonjenim na lokalni budžet uskoro će ostati bez putnih troškova. Umesto novca kojeg su do sada primali, njima će biti dodeljene markice za gradski prevoz. O tome koliko će im nove okolnosti pomoći, a koliko odmoći (a već sada se zna da će biti i takvih), po svemu sudeći, razmišljaće tek nakon što se sa novim režimom suoče, pošto, koliko je poznato, do sada, za razliku od kolega prosvetara, još uvek nisu pokrenuli ovo pitanje.

Međutim, uprkos činjenici da su lokalna samouprava i predstavnici Sindikata prosvetnih radnika Sremske Mitrovice, Sindakata obrazovanja Srbije, Gradski odbor Sremska Mitrovica i Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije došli do kakvog-takvog kompromisa, potrebno je rasvetliti nekoliko momenata koji se iz sindikalnog saopštenja, sačinjenog tako da sve čini zadovoljnim, a nikog povređenim, ne mogu iščitati.

Čitava priča o mogućem ukidanju putnih troškova prosvetnim radnicima pokrenuta je pre gotovo mesec dana i to, rekli bi, vrlo tiho, bez mnogo pompe – kao što i dolikuje povlačenju negativnih poteza, onih koji posledično ne donose aplauze nego salvu napada. Vest o promeni saopštena je Aktivu direktora koji je, bivajući načelno protiv, pojedinosti prosledio zaposlenima, a potom i sindikatima.

Već u prvim razgovorima, prosvetarima, pa i njihovim direktorima za koje se prečesto misli da su to što jesu ne da bi probleme svojih škola iznosili nadležnima, već upravo suprotno, da volju nadležnih bez pogovora provode u svojim školama, postalo je jasno da je sam predlog neostvariv.

Činjenice da postoje oni koji poslove obavljaju u nekoliko škola, da ima onih koji na rad u Mitrovicu dolaze iz Karlovčića, Inđije, Rume i ko zna kojih još mesta sa strane, te da postojeće linije jednostavno ne mogu da zadovolje potrebe zaposlenih, bile su po svemu sudeći jače od obrazloženja da je redukcija putnih troškova potrebna kao izraz solidarnosti sa merama štednje koje su sročene sa jedinim ciljem da se u narednoj godini napuni opustela gradska kasa.

Tretiran kao napad na Kolektivni ugovor, predlog je stavljen na ispit. Utvrđeno je da je sličan presedan već učinjen u Beogradu i još nekoliko gradova centralne Srbije. Takođe, konstatovano je i to da se u svim ovim gradovima vode sporovi, da je dobar deo prosvetnih radnika nezadovoljan, ali i da slična ideja još uvek nije sprovedena na području Vojvodine. Namera da Mitrovica u tom smislu postane pilot i verovatno primer dobre prakse na kraju je zalaganjem sindikata odložena, uz obećanje da će se naći „srednje rešenje“.

Istini na volju, još uvek se ne zna kakvo će to „srednje rešenje“ biti, kada će ono biti pronađeno i kako. Trenutno na snazi je primirje iz kojeg se da naslutiti da će jedan broj prosvetnih radnika na kraju ipak ostati bez putnog troška. Da li će i ovaj put obećanje biti ludom radovanje, ostaje dakle da se vidi.

Sindikati rekli svoje – prosvetari ćute

Kako nam je rečeno, tri mitrovačka prosvetna sindikata, osim zvanične izjave čiju suštinu smo već spomenuli, u ovom trenutku ne žele da daju druge izjave. Sa druge strane, pokušaj da se za potrebe obrade teme dođe do prosvetnih radnika koji bi otvoreno govorili o problemima koje im eventualno ukidanje putnih troškova (koje je, sve dok ne vidimo konačno rešenje još uvek sasvim moguće) može doneti, prošlo je neuspešno.

Činjenica da oni koji ovlašćuju svoje sindikate da se za njih bore (mada je i njih sve manje, jer statistika pokazuje da je tek negde oko 50 posto prosvetara u sindikatima, dok je druga polovina ili razočarana ili očekuje da im partijske knjižice reše najveći deo problema), da oni koji su direktno ugroženi ćute, otvara novo pitanje vezano za odnos radnika i poslodavca, nameštenja uposlenika te slobode i straha da se iskaže svoj stav, čak i onim ustanovama koje su, ma koliko bile zavisne od sveta politike, još uvek dovoljno samosvojne, što uostalom potvrđuje i činjenica da su samo prosvetni radnici bili ti koji su se svojim sindikalcima obratili za pomoć.

Ništa nije do nas

– Od strane načelnice, mi smo bili obavešteni i tome da se razmišlja o ukidanju ili bolje rečeno i redukciji putnih troškova. Kao jedna od stvari oko koje smo se složili je i to da direktori nisu zaduženi da razmatraju te stvari i da je to stvar sindikata i zaposlenih. Mi smo tu samo da obavimo transfer sredstava, pošto ih lokalna samouprava uplati. Otuda smo obavestili nastavnička veća i sindikate koji su, kao što je sada već poznato, došli do zajedničkog dogovora i krenuli u razgovore sa lokalnom samoupravom, kaže prvi čovek Aktiva direktora Nebojša Ognjenović.

Grad bez komentara

Kako nam je u vreme zaključenja teksta saopšteno, lokalna samouprava još uvek ne želi da se oglašava povodom sastanka sa sindikalnim funkcionerima. U obrazloženju koje smo telefonskim putem dobili od službe zadužene za odnose sa medijima, navodi se da puni dogovor još uvek nije postignut i da će, tek pošto se do rešenja dođe, samouprava izaći u javnost sa konkretnim komentarom.